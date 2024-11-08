В Греции считают, что Оздоев провел один из лучших матчей за ПАОК против «Манчестер Юнайтед»

Греческий журналист Костас Петротос, освещающий деятельность ПАОКа, в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре россиянина Магомеда Оздоева в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Оздоев начал встречу в стартовом составе греческого клуба и отыграл все 90 минут.

«Оздоев совершенно точно провел один из своих лучших матчей за клуб против «Манчестер Юнайтед». Особенно он был хорош в защите: закрывал свободные зоны и проделал большую беговую работу. Вместе с [Хонни] Отто Магомед был лучшим на поле в составе ПАОКа», — сказал Петротос «СЭ».

Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. «МЮ» одержал первую победу и с 6 очками занимает 15-е место в турнирной таблице. ПАОК идет на 32-й строчке — 1 очко.