В Италии довольны игрой Миранчука в Лиге Европы

В четверг россиянин Алексей Миранчук вышел на замену в составе «Аталанты» на 69-й минуте матча 5-го тура Лиги Европы с лиссабонским «Спортингом». Встреча завершилась вничью (1:1), а итальянские СМИ выставили нашему полузащитнику неплохие оценки.

La Gazzetta dello Sport — 6,5: «Хорошо вошел в игру. Грамотно держал мяч в концовке, своим ударом с левой мог забить победный мяч».

Tuttosport — 6,0: «Внес живую струю в конце матча»

L'Eco di Bergamo — 6,0: «Заменил Копмайнерса в середине второго тайма. Стал единственным из вышедших на замену, кто сумел себя проявить в атаке, своими активными действиями доставил хлопоты голкиперу соперника».

Corriere dello Sport- 6,0.