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Сегодня, 13:06

В Италии не ждут Миранчука в стартовом составе «Аталанты» в финале ЛЕ

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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В среду, 22 мая, итальянские спортивные СМИ назвали свои версии стартового состава «Аталанты» на финальный матч Лиги Европы с «Байером», который состоится в Дублине на стадионе «Авива» (начало — в 22.00 по московскому времени).
В ориентировочных расстановках Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport нет российского полузащитника Алексея Миранчука, которого все издания оставили на скамейке запасных. При этом в выходные наш легионер полностью провел на поле встречу 37-го тура серии А с «Лечче» (2:0) .

После финала Лиги Европы клуб из Бергамо закроет сезон двумя играми национального чемпионата — с «Торино» (38-й тур) и «Фиорентиной» (перенесенный с марта матч 29-го тура).

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Байер
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