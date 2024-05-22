В Италии не ждут Миранчука в стартовом составе «Аталанты» в финале ЛЕ

В среду, 22 мая, итальянские спортивные СМИ назвали свои версии стартового состава «Аталанты» на финальный матч Лиги Европы с «Байером», который состоится в Дублине на стадионе «Авива» (начало — в 22.00 по московскому времени).

В ориентировочных расстановках Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport нет российского полузащитника Алексея Миранчука, которого все издания оставили на скамейке запасных. При этом в выходные наш легионер полностью провел на поле встречу 37-го тура серии А с «Лечче» (2:0) .

После финала Лиги Европы клуб из Бергамо закроет сезон двумя играми национального чемпионата — с «Торино» (38-й тур) и «Фиорентиной» (перенесенный с марта матч 29-го тура).