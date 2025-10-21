В «Маккаби» подтвердили, что фанатов не будет на выездном матче с «Астон Виллой»

Болельщики тель-авивского «Маккаби» не смогут купить билеты на выездной матч общего этапа Лиги Европы против «Астон Виллы», сообщили в израильском клубе.

Решение приняли независимо от того, будет ли отменен запрет на посещение болельщиков, введенный Бирмингемской консультативной группой по безопасности (SAG).

«Благополучие и безопасность наших болельщиков имеют первостепенное значение, и, исходя из извлеченных тяжелых уроков, мы приняли решение отказаться от продажи билетов на выездной матч, и наше решение следует понимать в этом контексте», — уточнили в «Маккаби».

Ранее полиция графства Уэст-Мидлендс запретила израильским болельщикам посещать матч между «Астон Виллой» и «Маккаби». Игра пройдет 6 ноября в Бирмингеме.

В ведомстве решение объяснили текущей оперативной обстановкой. Там также напомнили про предыдущие инциденты, включая случаи насилия и преступления на почве ненависти.

В ноябре 2024 года израильские болельщики подверглись нападению после матча Лиги Европы против «Аякса» в Амстердаме.