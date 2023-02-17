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Лига Европы

Судейство

Сегодня, 15:40

В пользу «Барсы» не назначены два пенальти. Каталонцы в шоке от малоопытного итальянского судьи

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 37-й и 85-й минутах стыкового матча Лиги Европы «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» (2:2) арбитр Маурицио Мариани дважды ошибочно не назначил 11-метровые удары в ворота английской команды.

Сначала он не зафиксировал фол Аарона Ван-Биссаки. Тот в своей штрафной площади повел себя безрассудно: пытаясь заблокировать удар Жорди Альбы, игрок «МЮ» совершил прыжок (фаза полета отчетливо видна на повторах), ударил соперника правой ногой (шипами бутсы) в левый голеностоп, а левым коленом почти одновременно попал каталонцу в область правого голеностопа. Следовало наказать защитника пенальти и желтой карточкой.

«Барселона» — «Манчестер Юнайтед».

А ближе к концу матча судья не квалифицировал как нарушение правил действия Фреда и тоже не указал на 11-метровую отметку. В том моменте после удара головой Сержи Роберто в штрафной площади «МЮ» произошел контакт с правой рукой Фреда, которая находилась в неестественном положении — была отставлена в сторону.

В обоих случаях в действия коллеги не вмешался видеоарбитр Массимилиано Иррати.

«Барселона» — «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что назначение малоопытного итальянского рефери Мариани на игру такого уровня изначально вызвало удивление. Он только в 2019 году вошел в число судей ФИФА и вряд ли заслуживал такого назначения. Судейский комитет УЕФА в данном случае пошел на риск, выбрав его кандидатуру.

Лига Европы. 1/16 финала
16 февр, 20:45. Camp Nou (Барселона)
Барселона
2:2
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Лига Европы УЕФА
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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