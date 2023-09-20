В УЕФА заявили, что следят за ситуацией в Карабахе в преддверии матча Лиги Европы

УЕФА следит за ситуацией в Карабахе перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги Европы между азербайджанским клубом «Карабах» и норвежским «Мольде».

«УЕФА следит за ситуацией и находится в тесном контакте с принимающей стороной. На данном этапе у нас больше нет комментариев», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы организации.

Как отмечает источник, 19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе.

Ранее, 11 сентября, матч 6-го тура отборочного турнира Евро-2024 между Арменией и Хорватией (0:1) прерывался на минуту из-за дрона с флагом Нагорного Карабаха.

Игра между «Карабахом» и «Мольде» должна состояться 21 сентября в Баку и начаться в 19.45 по московскому времени.