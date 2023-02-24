0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 18:40

Валерий Новиков: «Манчестер Юнайтед» отвечает требованиям к той команде, которой он был раньше»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший голкипер московского ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» над «Барселоной» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (2:1).

«Манчестер» всегда был топовой командой, мне вообще они симпатичны. Не каждый год они выступают достойно, но все-таки это команда очень высокого класса. И раз они вчера выиграли, значит, они отвечают требованиям к той команде, которая была раньше — мы же помним, каким был «Манчестер». Дай бог, чтобы у них все сложилось хорошо», — цитирует Новикова «Газета.Ru».

В матче 1/8 финала Лиги Европы красные дьяволы сыграют с «Бетисом».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/24/19824283.shtml
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
Валерий Новиков
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Голова вместо мяча и город как футбольное поле. Английский способ праздновать Масленицу
Арестович заявил о способности Киева захватить Приднестровье за три дня
В Роспотребнадзоре назвали главный мужской продукт
Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали
Стало известно о неготовности врачей выводить Костомарова из медикаментозного сна
Материалы сюжета: Лига Европы: первый раунд плей-офф — пары и расписание
Канчельскис — о победе «Манчестер Юнайтед» над «Барселоной»: «Уверен, они продолжат выигрывать»
Борис Игнатьев: «Я не ожидал такой прыти, такой искрометной игры от «Манчестера»
Булыкин: «При большом желании и удаче Черчесов сможет пройти «Байер»
Ди Мария выбран лучшим игроком недели в Лиге Европы
Венгерский журналист Борсос: «У Черчесова большой опыт, надеюсь, он найдет способ нокаутировать «Байер»
Колосков: «Хотелось, чтобы «Ференцварош» не только прошел «Байер», но и вышел в финал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин: «При большом желании и удаче Черчесов сможет пройти «Байер»

Борис Игнатьев: «Я не ожидал такой прыти, такой искрометной игры от «Манчестера»