Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 08:57

Ван Нистелрой рассказал, как ПСВ удалось обыграть «Арсенал»

Виктория Кравченко
Telegram Новости

Главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой прокомментировал победу над «Арсеналом» (2:0) в 5-м туре групповой стадии Лиги Европы.

«Первый тайм был непростым, и я видел, как у некоторых ребят заканчивались силы, потому что нам приходилось много бороться за мяч. Вторая половина получилась намного лучше. Мы оказывали на «Арсенал» давление, мы были намного опаснее и мало что позволяли сопернику», — цитирует пресс-служба УЕФА ван Нистелроя.

ПСВ набрал 10 очков и идет на 2-м метсе в своей группе. «Арсенал» с 12-ю очками занимает первую строчку.

Лига Европы УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСВ
1
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Ночь в НХЛ: Капризов ставит рекорды, а россияне приносят первую победу «Ванкуверу»
Американская баскетболистка выбросила в унитаз свой российский паспорт. Правда ли это?
Американский миллиардер Илон Маск возглавил Twitter
Кадыров: 23 чеченских бойца погибли во время артобстрела в Херсонской области
В США предсказали разгром американских сил на Украине армией России
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Джо Коул попросил не критиковать игроков «Арсенала» за поражение от ПСВ в Лиге Европы

Вратарь «Арсенала» Рамсдейл признал, что допустил результативную ошибку в матче с ПСВ