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Сегодня, 08:06

Ван Нистелрой: «Дважды тер глаза, когда увидел счет матча «Шахтер» — «Фейеноорд»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой высказался о результате ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между «Фейеноордом» и «Шахтером» (7:1).

«Мне удалось увидеть только результат, потому что мы готовились к игре с «Витессом». К счастью, сейчас можно просматривать матчи, обязательно это сделаю. То, что сделали «Фейеноорд» и АЗ, ошеломляет, особенно что касается 7:1. Если команда может сделать подобное на этой стадии Лиги Европы, это действительно впечатляет. Пришлось дважды тереть глаза, когда я увидел этот счет», — приводит слова ван Нистелроя vi.nl.

«Фейеноорд» переиграл «Шахтер» по сумме двух матчей (8:2) и прошел в следующую стадию Лиги Европы, где сыграет против «Ромы».

Первая встреча команд в матче 1/4 финала турнира состоится 13 апреля, начало — 19.45 мск.

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Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК ПСВ
ФК Фейеноорд
ФК Шахтер (Донецк)
Руд ван Нистелрой
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