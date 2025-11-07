Вратарь «Утрехта» — об удалении после симуляции игрока «Порту»: «Надеюсь, с парнем все в порядке и ему не придется ехать в больницу»

Голкипер «Утрехта» Василиос Баркас извинился за удаление в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы против «Порту» (1:1). Вратарь был удален после стычки с Габри Вейгой.

«Что случилось? Честно говоря, ничего необычного. Он (Вейга) подошел ко мне и попытался спровоцировать, очень близко поднес голову. Я думал, он получит желтую карточку, но потом увидел красную. Это меня удивило. Арбитру следовало показать желтую карточку. Надеюсь, с парнем все в порядке и ему не придется ехать в больницу. Это был момент не на красную карточку, но я все равно хочу извиниться перед болельщиками и товарищами по команде. Из-за меня им пришлось играть вдесятером. К счастью, Михаэль Брауэр и остальные ребята проделали фантастическую работу, но для меня эта ситуация очень обидная», — цитирует Ziggo Sport Баркаса.

«Утрехт» набрал первое очко и занимает 32-е место в турнирной таблице. «Порту» идет на 9-й строчке — 7 очков.