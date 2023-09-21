«Вест Хэм» обыграл «Бачка-Топола» на старте группового этапа Лиги Европы

«Вест Хэм» обыграл «Бачка-Топола» в первом матче группового этапа Лиги Европы — 3:1.

В составе «Вест Хэма» забили Мохаммед Кудус (70-я минута) и Томаш Соуцек (82-я минута). За «Бачка-Топола» забил Петер Станич (47-я минута). Неманя Петрович забил автогол на 66-й минуте.

В параллельном матче «Фрайбург» обыграл «Олимпиакос» со счетом 3:2.

За немецкий клуб отметились Роланд Саллай (9-я минута), Винчецо Грифо (45+7-я минута) и Максимилиан Филипп (86-я минута). Аюб Эль-Кааби отметился дублем за «Олимпиакос» (40-я и 74-я минуты).

После первого матча «Вест Хэм» лидирует в группе А, набрав 3 очка. «Фрайбург» — второй (3 очка). «Олимпиакос» и «Бачка-Топола» на третьем и четвертом месте соответственно (0 очков).