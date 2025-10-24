Фрохольдт объяснил, почему «Порту» проиграл «Ноттингем Форест»

Полузащитник «Порту» Виктор Фрохольдт прокомментировал поражение от «Ноттингем Форест» (0:2) в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы.

«У «Ноттингема» новый тренер, и мы знали, что они будут биться за каждый мяч. Когда в команду приходит новый тренер, то он привносит свежую энергию. Они использовали свои сильные стороны, а у нас толком не получалось создавать опасные моменты», — цитирует пресс-служба УЕФА Фрохольдта.

«Ноттингем Форест» набрал 4 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы. «Порту» идет на 15-й строчке — 6 очков.