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«Виктория» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

«Виктория» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче Лиги Европы
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Виктория» Пльзень и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 12 декабря. Игра пройдет на стадионе «Доосан Арена» в Пльзени (Чехия), стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. Платформа также проведет перекличку игр в формате мультикаста (лучшие моменты встреч в одном окне).

С ключевыми событиями игры «Виктория» — «Манчестер Юнайтед» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига Европы. Общий этап. 6-й тур
12 дек, 20:45. Doosan Arena (Пльзень)
Виктория Пл
Ман. Юнайтед

Команды набрали по девять очков в общем этапе Лиги Европы. В 5-м туре «Виктория» победила киевское «Динамо», а «Манчестер Юнайтед» — «Буде-Глимт».

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Виктория (Пльзень)
ФК Манчестер Юнайтед
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