Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига Европы. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 22:10

«Виктория» Пльзень — «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Европы

«Виктория» Пльзень сыграет с «Реал Сосьедадом» в Лиге Европы 7 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Арсен Захарян, игрок ФК «Реал Сосьедад».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Виктория» Пльзень сыграет с «Реал Сосьедадом» в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 7 ноября. Игра состоится на стадионе «Дусан Арена» в Пльзене (Чехия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Виктория» Пльзень — «Реал Сосьедад» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Также будет доступна перекличка в формате мультикаста в Okko.

В 3-м туре общего этапа Лиги Европы «Виктория» сыграла вничью с ПАОК — 2:2, «Реал Сосьедад» обыграл «Маккаби» Тель-Авив со счетом 2:1.

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур
07 нояб, 23:00. Doosan Arena (Пльзень)
Виктория Пл
Реал Сосьедад

Лига Европы УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Виктория (Пльзень)
ФК Реал Сосьедад

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Певец Данко стал добровольцем отряда «Барс-Крым»
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Около 600 российских туристов застряли на лайнере в Японии. Что известно
Комментатор и общественный деятель Рабаданов задержан в Махачкале
Дзюба хочет вернуться в сборную России. Карпину идея не нравится
Дзюба хочет вернуться в сборную России и побить рекорд Кержакова
Сегодня
Вчера
Неделя