Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига Европы. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 00:56

«Реал Сосьедад» без Захаряна проиграл «Виктории»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хави Лопес (слева) и Милан Хавел в борьбе за мяч.
Фото AFP
Telegram Дзен

«Реал Сосьедад» на выезде потерпел поражение от «Виктории» в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы — 1:2.

Ганский нападающий хозяев Принс Квабена Аду на 13-й минуте открыл счет. Перед перерывом испанская команда отыгралась — забил Орри Оускарссон. В концовке встречи форвард Даниэл Вашулин забил гол и принес пльзеньскому клубу победу.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян участия в игре не принимал. 6 августа 21-летний россиянин перенес операцию на лодыжке. Он возобновил тренировки с командой 17 октября.

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур
07 нояб, 23:00. Doosan Arena (Пльзень)
Виктория Пл
2:1
Реал Сосьедад

Киевское «Динамо» крупно проиграло «Ференварошу» — 0:4. На 17-й минуте украинская команда осталась в меньшинстве, так как защитник Владислав Дубинчак получил красную карточку. В первом тайме голов забито не было, а после перерыва Барнабаш Варга оформил дубль и по голу забили Салданья и Кристоффер Захариассен.

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур
07 нояб, 23:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Динамо К
0:4
Ференцварош

Румынский РФШ и «Андерлехт» сыграли вничью — 1:1. В первом тайме голов забито не было. В концовке второго тайма команды обменялись голами — Марио Стройкенс вывел гостей вперед, а на 6-й добавленной минуте хозяевам удалось сравнять счет благодаря автоголу Мусса Н'Диайе.

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур
07 нояб, 23:00. Daugava (Рига)
РФШ
1:1
Андерлехт
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Андерлехт
ФК Виктория (Пльзень)
ФК Динамо (Киев)
ФК Реал Сосьедад
ФК Ференцварош

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Трамп допустил свой проигрыш на президентских выборах в США
Валя Карнавал и сестры Аверины примут участие в «Ледниковом периоде» 2024
Фигуристы Косторная и Куница пропустят два сезона
Головина заменили Миранчуком, Карпин ответил Дзюбе. Что происходит в сборной России перед матчами с Брунеем и Сирией
Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США
Около 600 российских туристов застряли на лайнере в Японии. Что известно
Сегодня
Вчера
Неделя