«Реал Сосьедад» без Захаряна проиграл «Виктории»

«Реал Сосьедад» на выезде потерпел поражение от «Виктории» в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы — 1:2.

Ганский нападающий хозяев Принс Квабена Аду на 13-й минуте открыл счет. Перед перерывом испанская команда отыгралась — забил Орри Оускарссон. В концовке встречи форвард Даниэл Вашулин забил гол и принес пльзеньскому клубу победу.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян участия в игре не принимал. 6 августа 21-летний россиянин перенес операцию на лодыжке. Он возобновил тренировки с командой 17 октября.

Киевское «Динамо» крупно проиграло «Ференварошу» — 0:4. На 17-й минуте украинская команда осталась в меньшинстве, так как защитник Владислав Дубинчак получил красную карточку. В первом тайме голов забито не было, а после перерыва Барнабаш Варга оформил дубль и по голу забили Салданья и Кристоффер Захариассен.

Румынский РФШ и «Андерлехт» сыграли вничью — 1:1. В первом тайме голов забито не было. В концовке второго тайма команды обменялись голами — Марио Стройкенс вывел гостей вперед, а на 6-й добавленной минуте хозяевам удалось сравнять счет благодаря автоголу Мусса Н'Диайе.