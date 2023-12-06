Видеотрансляция игры «Вильярреал» — «Маккаби» Хайфа начнется в 22.45 мск на «Матч ТВ»

6 декабря испанский «Вильярреал» дома на своем стадионе «Эстадио де ла Серамика» примет израильский «Маккаби» из города Хайфа в матче группового турнира Лиги Европы. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» бесплатно покажет видеотрансляцию встречи «Вильярреал» — «Маккаби» Хайфа на ТВ и на своем сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 22.45 мск.

Следить за ключевыми событиями противостояния Лиги Европы «Вильярреал» — «Маккаби» Хайфа можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Вильярреал» с 9 баллами занимает второе место в турнирной таблице группы F. «Маккаби» располагается на четвертой строчке с одним очком.

Изначально матч «Вильярреал» — «Маккаби» Хайфа должен был пройти 26 октября в Испании, но УЕФА перенес игру из-за конфликта между Израилем и Палестиной.

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