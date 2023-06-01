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Лига Европы

Сегодня, 06:39

Ламела о победе над «Ромой»: «Не думал, что выиграю первый трофей в карьере в матче против бывшего клуба»

Руслан Минаев
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Вингер «Севильи» Эрик Ламела прокомментировал победу над «Ромой» в финале Лиги Европы (1:1, пен. — 4:1). Аргентинец выступал в составе римлян с 2011 по 2013 год.

«Очень трудный матч против моего бывшего клуба. Я люблю «Рому», но это футбол. Для меня это первый трофей в карьере. Не думал, что это произойдет именно в матче с «Ромой». Сегодня мы провели не лучшую игру, но мы заслужили успех усердной работой, проделанной по ходу сезона», — приводит DAZN слова игрока.

«Севилья» седьмой раз в истории выиграла второй по значимости еврокубковый турнир. Испанская команда является рекордсменом по этому показателю.

Эрик Ламела
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
ФК Севилья
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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