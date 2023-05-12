Вирц объяснил, почему «Байер» проиграл «Роме» в Лиге Европы

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц прокомментировал поражение от «Ромы» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Рома» очень глубоко оборонялась, но один игрок постоянно высовывался, когда мы играли с мячом. Они не давали нам времени и возможности развернуться. Было трудно найти свободную зону, потому что между их вратарем и защитникам не было пространства. Нам было трудно поддерживать свой темп, потому что они играли очень компактно", — цитирует пресс-служба УЕФА Вирца.

Ответная встреча пройдет 18 мая в Леверкузене. Начало — в 22:00 по московскому времени.