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Лига Европы

18 мая, 05:36

Вирц — об ответной игре с «Ромой»: «Это самый важный матч в сезоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Байера» Флориан Вирц поделился ожиданиями от ответного матча с «Ромой» в 1/2 финала Лиги Европы.

«Это самый важный матч в сезоне. Весь клуб с нетерпением его ждет. У нас выйдут на поле одиннадцать игроков, которые хорошо подготовлены. Наша команда отдаст все силы, чтобы выйти в финал», — цитирует пресс-служба УЕФА Вирца.

В первом матче римская команда одержала победу со счетом 1:0. Ответная игра пройдет в Леверкузене сегодня, 18 мая. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2037796--leverkusen-vs-roma/
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