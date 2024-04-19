Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 01:54

Ван Дейк: «Второй гол «Ливерпуля» мог изменить многое»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над «Аталантой» (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. По сумме двух встреч английская команда проиграла — 1:3.

«Отдадим должное «Аталанте». Пробоину получили на прошлой неделе, когда мы сыграли очень плохо, а она идеально провела игру. Она заслужила право пройти дальше, а мы себе задачу слишком усложнили. Великолепная была игра, и мы выиграли, но на самом деле это не так. Мы вылетели.

Порой, быть может, мы стремились все сделать по-быстрому. Каждому хотелось забить второй, а потом и третий мяч. В первом тайме мы оказывали давление на соперников и создавали моменты. Второй гол мог изменить многое. Мы разочарованы, так как хотели выиграть турнир. Было довольно много позитивных моментов сегодня, но от вылета чувства неприятные», — цитирует пресс-служба УЕФА ван Дейк.

 
Полузащитник &laquo;Аталанты&raquo; Алексей Миранчук (справа) против нападающего &laquo;Ливерпуля&raquo; Мохамеда Салаха. «Аталанта» и Миранчук выкинули «Ливерпуль» из Лиги Европы!

 

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2040521--atalanta-vs-liverpool/
Вирджил ван Дейк
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Ливерпуль
0
Читайте также
Биография Петра Яна: детство и карьера бывшего чемпиона UFC
«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в ответном матче Кубка России
Генпрокурор РФ Краснов назвал очевидным украинский след в деле о теракте в «Крокусе»
Разин готов купаться в лучах славы, а настоящий Ярославль «вы еще не видели». Что произошло после матча «Металлург» - «Локомотив»
В Польше обвинили местного жителя в подготовке покушения на Зеленского
Синоптик опроверг девятибалльный шторм в Москве в пятницу
Популярное видео
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Голы Дибалы, Габбиа, Мумбанья и Антонио претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге Европы