Ван Дейк: «Второй гол «Ливерпуля» мог изменить многое»

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над «Аталантой» (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. По сумме двух встреч английская команда проиграла — 1:3.

«Отдадим должное «Аталанте». Пробоину получили на прошлой неделе, когда мы сыграли очень плохо, а она идеально провела игру. Она заслужила право пройти дальше, а мы себе задачу слишком усложнили. Великолепная была игра, и мы выиграли, но на самом деле это не так. Мы вылетели.

Порой, быть может, мы стремились все сделать по-быстрому. Каждому хотелось забить второй, а потом и третий мяч. В первом тайме мы оказывали давление на соперников и создавали моменты. Второй гол мог изменить многое. Мы разочарованы, так как хотели выиграть турнир. Было довольно много позитивных моментов сегодня, но от вылета чувства неприятные», — цитирует пресс-служба УЕФА ван Дейк.