Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига Европы. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 05:02

Кузьмичев: «Любой другой на месте Миранчука уже давно сломался бы»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев оценил вклад полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в победу команды в Лиге Европы. В финале бергамцы разгромили «Байер» (3:0).

«Да, в финале Алексей не играл. Но в целом в турнире он участвовал активно. У него очень положительный сезон. Преодолеть скепсис такого тренера, как Гасперини, и заслужить его доверие — дорогого стоит. Это говорит о характере Алексея. Любой другой на его месте уже давно сломался бы и после успешной аренды не захотел бы возвращаться. А Алексей вернулся и заслужил доверие.

У Миранчука остается еще год контракта. Конечно, сейчас будут переговоры и различные контакты. Надо понимать, есть ли заинтересованность клуба в дальнейшей работе с Алексеем. Если клуб не заинтересован, то есть смысл попробовать осуществить переход, чтобы и «Аталанта» что-то заработала», — цитирует «РБ Спорт» Кузьмичева.

В 10 матчах Лиги Европы-2023/24 Миранчук отметился 4 результативными передачами. Россиянин выступает за «Аталанту» с 2020 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-lyuboj-na-meste-miranchuka-davno-slomalsya-by-no-lesha-zasluzhil-doveriya-gasperini/
Алексей Миранчук
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
0
Читайте также
Заключительный тур РПЛ состоится 25 мая
«Динамо», «Зенит» и «Краснодар» определят чемпиона РПЛ
В Европарламенте осудили высказывания Максимилиана Кра о военных СС
«Задача только одна – Кубок Гагарина. Сколько лет подряд мы в финале играли?». Никита Нестеров – о Федорове, перезагрузке ЦСКА и земляках в плей-офф НХЛ
NBC узнал об опасениях США из-за возможных провокаций КНДР перед выборами
Пентагон сообщил об успешном завершении медпроцедуры Остина
Популярное видео
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Булыкин: «Миранчук принимал активное участие в триумфальном пути «Аталанты» к титулу победителя Лиги Европы»