Кузьмичев: «Любой другой на месте Миранчука уже давно сломался бы»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев оценил вклад полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в победу команды в Лиге Европы. В финале бергамцы разгромили «Байер» (3:0).

«Да, в финале Алексей не играл. Но в целом в турнире он участвовал активно. У него очень положительный сезон. Преодолеть скепсис такого тренера, как Гасперини, и заслужить его доверие — дорогого стоит. Это говорит о характере Алексея. Любой другой на его месте уже давно сломался бы и после успешной аренды не захотел бы возвращаться. А Алексей вернулся и заслужил доверие.

У Миранчука остается еще год контракта. Конечно, сейчас будут переговоры и различные контакты. Надо понимать, есть ли заинтересованность клуба в дальнейшей работе с Алексеем. Если клуб не заинтересован, то есть смысл попробовать осуществить переход, чтобы и «Аталанта» что-то заработала», — цитирует «РБ Спорт» Кузьмичева.

В 10 матчах Лиги Европы-2023/24 Миранчук отметился 4 результативными передачами. Россиянин выступает за «Аталанту» с 2020 года.