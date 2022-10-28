Вратарь «Арсенала» Рамсдейл признал, что допустил результативную ошибку в матче с ПСВ

Голкипер «Арсенала» Аарон Рамсдейл после поражения от ПСВ (0:2) в 5-м туре групповой стадии Лиги Европы объяснил, почему его команда проиграла.

«То, как мы обычно играем, сегодня не получалось. Без мяча мы, вероятно, были не так хороши, как соперники. Мы пропустили один гол, так как я допустил ошибку. Отыграться с 0:2 — это почти невыполнимая задача на выезде. Если мы выиграем дома в последнем матче, то займем первое место, поэтому мы собираемся это сделать. Матч с ПСВ — всего лишь небольшая неровность на дороге. Мы сможем извлечь из этого урок и вернуться сильнее», — цитирует пресс-служба УЕФА Рамсдейла.

Для «Арсенала» это поражение стало первым в группе. Команда ранее уже гарантировала себе выход в плей-офф. ПСВ набрал 10 очков и может в последнем туре обойти лидирующих «канониров», так как их разделяют всего 2 очка.