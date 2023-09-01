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Лига Европы

Сегодня, 20:45

Вратарь «Карабаха» Лунев рад, что в группу Лиги Европы попал его бывший клуб «Байер»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Карабаха» Андрей Лунев прокомментировал группу Лиги Европы, в которую попала его команда.

«Что касается шансов «Карабаха» выйти в плей-офф Лиги Европы, то они такие же, как и у всех команд, все будет зависеть от нашей игры, которую будем показывать, нашего характера. Поэтому у того, кто будет сильнее, шансов будет больше», — цитирует Лунева ТАСС.

Он также признался, что рад будет сыграть с «Байером».

«Первые эмоции положительные, радость от того, что увидел их в нашей группе. Будем готовиться, это хороший соперник с хорошими футболистами. Думаю, что будет хороший футбол», — добавил Лунев.

В группе Н 1 сентября сыграют «Карабах», «Байер», «Мольде» и «Хеккен».

Футболист играл в «Байере» с 2021 по 2023 год. В «Карабах» 31-летний голкипер перешел в августе этого года.

Источник: https://tass.ru/sport/18638747
Андрей Лунев
Лига Европы УЕФА
ФК Байер
ФК Карабах
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