Вратарь «Ромы» Свилар: «После красной карточки Де Росси произнес сильную мотивационную речь»

Вратарь «Ромы» Миле Свилар прокомментировал победный матч команды против «Милана» (2:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«После красной карточки, в перерыве, Де Росси произнес сильную мотивационную речь, и мы проделали невероятную работу... Все выложились на сто процентов, и именно поэтому мы сильная команда и настоящая семья», — цитирует Свилара сайт УЕФА.

По сумме двух встреч «Рома» пробилась в полуфинал турнира, где сыграет против «Байера». Первый матч состоится 2 мая, а ответный — 9 мая.