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Лига Европы

Сегодня, 11:38

Колосков: «Надо гордиться Черчесовым, но нельзя назвать его лучшим российским тренером»

Колосков объяснил, почему Черчесова нельзя назвать лучшим российским тренером
Станислав Черчесов.
Фото Саин Ализаде
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал выход «Ференцвароша» Станислава Черчесова в плей-офф Лиги Европы.

«Нельзя, конечно, назвать Черчесова сильнейшим российским тренером после выхода «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы. Если бы он работал в России и вышел бы куда-то, тогда можно было бы об этом говорить. А сейчас он по паспорту россиянин, а работает в стране, не имеющей никакого отношения к России. Но надо поздравить его, сказать, что все-таки есть россиянин, который на уровне тренера добился больших результатов и в Австрии, и в Польше, и в Венгрии, так что надо гордиться просто-напросто, не называя его сильнейшим тренером», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

«Ференцварош» вышел в плей-офф Лиги Европы впервые с 1975 года. Сыграв вничью с «Монако» (1:1) 27 октября, команда набрала 10 очков за пять туров и заняла первое место в группе.

Лига Европы. Группа H
27 окт, 22:00. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
1:1
Монако
Станислав Черчесов
РФС
ФК Ференцварош
Вячеслав Колосков
8
8
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