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«Юнион» — «Буде-Глимт»: смотреть матч Лиги Европы онлайн 3 октября

«Юнион» сыграет с «Буде-Глимт» в Лиге Европы УЕФА 3 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игроки ФК «Юнион».
Фото ФК «Юнион»
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Бельгийский «Юнион» сыграет с норвежским «Буде-Глимт» во 2-м туре общего этапа Лиги Европы УЕФА в четверг, 3 октября. Игра состоится на стадионе короля Бодуэна в Брюсселе (Бельгия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Юнион» — «Буде-Глимт» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию встречи в прямом эфире покажет онлайн-сервис «Okko Спорт» по платной подписке. Также на Okko будет доступна перекличка в формате мультикаста.

Основная стадия Лиги Европы стартовала 15 сентября 2024 года и завершится 21 мая 2025-го.

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 22:00. King Baudouin (Брюссель)
Юнион
Буде-Глимт

Лига Европы УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Буде-Глимт
ФК Юнион

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