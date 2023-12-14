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Лига Европы

Сегодня, 22:50

«Ливерпуль» проиграл «Юниону», но вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе

Виктория Кравченко
Игроки «Юниона» и «Ливерпуля».
Фото Reuters
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«Ливерпуль» проиграл «Юниону» в матче шестого тура группового турнира Лиги Европы — 1:2.

У победителей голы забили Мохаммед Амура и Камерон Пуэртас, у гостей отличился Джарелл Куэнса.

В другом матче группы E ЛАСК дома проиграл «Тулузе» — 1:2.

«Ливерпуль» с 12 очками занял первое место в группе и вышел в плей-офф Лиги Европы. «Тулуза» (11) стала второй и сыграет в стыковых матчах турнира.

«Юнион» (8) занял третье место и вышел в стыковые матчи плей-офф Лиги конференций. ЛАСК (3) стал четвертым и завершил выступления в еврокубках.

Лига Европы. Группа E
14 дек, 20:45. Lotto Park (Брюссель)
Юнион
2:1
Ливерпуль
Лига Европы. Группа E
14 дек, 20:45. Raiffeisen Arena (Линц)
ЛАСК
1:2
Тулуза

Лига Европы УЕФА
ФК ЛАСК
ФК Ливерпуль
ФК Тулуза
ФК Юнион
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