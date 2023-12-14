Видеотрансляция игры Лиги Европы «Юнион» — «Ливерпуль» начнется на «Матч ТВ» в 20.30 мск

14 декабря бельгийский «Юнион» на своем поле стадиона «Лотто Парк» примет «Ливерпуль» в матче заключительного тура группового турнира Лиги Европы. Игра в Брюсселе начнется в 20.45 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» бесплатно покажет видеотрансляцию встречи «Юнион» — «Ливерпуль» на ТВ и на своем сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 20.30 мск.

Следить за ключевыми событиями противостояния Лиги Европы «Юниона» и «Ливерпуля» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Юнион» с пятью баллами занимает третье место в турнирной таблице группы E Лиги Европы. «Ливерпуль» тренера Юргена Клоппа находится на первой строчке с 12 очками.

Лига Европы: результаты игр и обзоры матчей, календарь группового турнира и комментарии футболистов, прогнозы и статистика в актуальном виде.