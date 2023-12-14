Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 19:00

«Юнион» — «Ливерпуль»: смотреть трансляцию матча Лиги Европы в прямом эфире

Видеотрансляция игры Лиги Европы «Юнион» — «Ливерпуль» начнется на «Матч ТВ» в 20.30 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Юрген Клопп.
Юрген Клопп.
Фото AFP
Telegram Дзен

14 декабря бельгийский «Юнион» на своем поле стадиона «Лотто Парк» примет «Ливерпуль» в матче заключительного тура группового турнира Лиги Европы. Игра в Брюсселе начнется в 20.45 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» бесплатно покажет видеотрансляцию встречи «Юнион» — «Ливерпуль» на ТВ и на своем сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 20.30 мск.

Следить за ключевыми событиями противостояния Лиги Европы «Юниона» и «Ливерпуля» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Юнион» с пятью баллами занимает третье место в турнирной таблице группы E Лиги Европы. «Ливерпуль» тренера Юргена Клоппа находится на первой строчке с 12 очками.

Лига Европы: результаты игр и обзоры матчей, календарь группового турнира и комментарии футболистов, прогнозы и статистика в актуальном виде.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Юнион
0
Читайте также
«России нужно население в 500 миллионов человек». Шлеменко: демография, Сталин, «Слово пацана», ранения на улице, Tesla
«Отказал бы «Спартаку» и «Зениту». Хочу оставить «Оренбург» в РПЛ». Интервью Давида Деограсии
Пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным: онлайн-трансляция
На Западе после «Итогов года» признали достижения России и уверенность Путина
«Известия» показали спортшколу в Крыму, на которую дети пожаловались Путину
В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
Популярное видео
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Байер» — «Монако»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Ювентус» — «Нант»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Зальцбург» — «Рома»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Рома» — «Лудогорец»: видеообзор матча
«Арсенал» — «Цюрих»: видеообзор матча
«Буде-Глимт» — ПСВ: видеообзор матча
«Монако» — «Црвена Звезда»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Лига Европы: смотреть трансляцию всех матчей сегодня (14 декабря)

«Рома» — «Шериф»: смотреть трансляцию матча Лиги Европы в прямом эфире