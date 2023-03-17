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Лига Европы

Сегодня, 00:52

«Юнион» разгромил «Унион» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Футболисты «Юниона».
Фото Reuters
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«Юнион» на своем поле обыграл «Унион» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы — 3:0.

Полузащитник бельгийцев Тедди Теума открыл счет на 18-й минуте. На 63-й Жан Тьерри Лазар Амани забил второй гол. На 80-й минуте с поля был удален хавбек немецкого клуба Яник Хаберер. На 90+4-й минуте Лоик Лапуссин установил окончательный счет.

В первом матче команды сыграли вничью со счетом 3:3. «Юнион» вышел в четвертьфинал турнира.

Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги Европы пройдет 17 марта в Ньоне.

Лига Европы. 1/8 финала
16 мар, 23:00. Stade Joseph Marien (Брюссель)
Юнион
3:0
Унион Б

Лига Европы УЕФА
ФК Унион Берлин
1
0
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