«Юнион» разгромил «Унион» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

«Юнион» на своем поле обыграл «Унион» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы — 3:0.

Полузащитник бельгийцев Тедди Теума открыл счет на 18-й минуте. На 63-й Жан Тьерри Лазар Амани забил второй гол. На 80-й минуте с поля был удален хавбек немецкого клуба Яник Хаберер. На 90+4-й минуте Лоик Лапуссин установил окончательный счет.

В первом матче команды сыграли вничью со счетом 3:3. «Юнион» вышел в четвертьфинал турнира.

Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги Европы пройдет 17 марта в Ньоне.