Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

14 марта, 04:56

Клопп: «Хотим сделать Лигу Европы нашим турниром и пройти как можно дальше»

Евгений Козинов
Корреспондент
Юрген Клопп.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Спарты». Первая встреча завершилась победой английской команды со счетом 5:1.

«В последние недели ребята играли довольно стабильно, но мы участвуем в долгой гонке во всех турнирах и пока даже не приблизились к финишу. «Спарта» хочет исправить ситуацию, мы должны провести хороший матч, потому что играем дома, на своем стадионе. Это наш турнир. Мы хотим сделать его нашим турниром и пройти как можно дальше», — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа.

Матч «Ливерпуль» — «Спарта» пройдет на «Энфилде» в четверг, 14 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2040318--liverpool-vs-sparta-praha/
Лига Европы УЕФА
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
0
Читайте также
Лидия Иванова сравнила главу МОК Баха с проданной невестой
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Байер» — «Монако»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Ювентус» — «Нант»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Зальцбург» — «Рома»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Рома» — «Лудогорец»: видеообзор матча
«Арсенал» — «Цюрих»: видеообзор матча
«Буде-Глимт» — ПСВ: видеообзор матча
«Монако» — «Црвена Звезда»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Обамеянга признали лучшим игроком и автором гола недели в Лиге Европы

Собослаи: «В этом сезоне хочу завоевать все три, даже все четыре, трофея с «Ливерпулем»