Клопп: «Хотим сделать Лигу Европы нашим турниром и пройти как можно дальше»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Спарты». Первая встреча завершилась победой английской команды со счетом 5:1.

«В последние недели ребята играли довольно стабильно, но мы участвуем в долгой гонке во всех турнирах и пока даже не приблизились к финишу. «Спарта» хочет исправить ситуацию, мы должны провести хороший матч, потому что играем дома, на своем стадионе. Это наш турнир. Мы хотим сделать его нашим турниром и пройти как можно дальше», — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа.

Матч «Ливерпуль» — «Спарта» пройдет на «Энфилде» в четверг, 14 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.