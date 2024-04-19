Клопп: «Ливерпуль» вылетел, однако игрой я доволен»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Аталантой» (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. По сумме двух встреч дальше прошла итальянская команда.

«Было ясно, что мы создали себе большие проблемы. Было действительно сложно, и мы чересчур торопились в игровых эпизодах. Мне очень понравилась сегодняшняя игра с тем желанием и энергичностью, которые парни продемонстрировали. Просто невероятно с их стороны.

Мы выиграли. Именно такую свою реакцию мы и хотели показать. Было сложно, и мы знали, что так и будет. Но «Аталанта» заслуживает прохода дальше — 100 процентов. Чувства — смешанные. Мы вылетели, однако игрой я доволен. Нам хотелось, чтобы мы смогли отправиться в Дублин, но этого уже не будет», — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа.