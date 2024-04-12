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Сегодня, 03:06

Клопп: «Плохая была игра — говорю, как есть»

Евгений Козинов
Корреспондент
Юрген Клопп.
Фото Reuters
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Аталанты» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Мне не понравилось наше тактическое позиционирование при владении мячом. Мы подарили соперникам одну ситуацию, следом все вдруг погнались за другим парнем... «Аталанта» хорошо провела игру, забила три мяча и заслужила победу.

Я пересмотрю запись этой игры в понедельник. Уже знаю, что если мы исправим пару моментов, то станем лучше. Сможем ли выиграть? Да, если будем играть хорошо, возможно. Сможем ли победить — 3:0? Понятия не имею. Но сейчас нам плохо, и это важно. Плохая была игра — говорю, как есть. Так вот проиграли. В такие моменты всегда кажется, что пройдет соперник, но, пока мы не сыграем снова [с ними], это не так", — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа.

Ответный матч между «Аталантой» и «Ливерпулем» пройдет 18 апреля в Бергамо (Италия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Футболисты &laquo;Аталанты&raquo; празднуют победу над &laquo;Ливерпулем&raquo;. Фантастика: «Ливерпуль» разгромлен на «Энфилде»! Миранчук тоже прикоснулся к победе «Аталанты» — на пять минут
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2040517--liverpool-vs-atalanta/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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