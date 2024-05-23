Семин — о победе «Аталанты» в Лиге Европы: «Этот сезон — один из удачных в карьере Алексея Миранчука»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Аталанты» над «Байером» (3:0) в финальном матче Лиги Европы.

«Лешу поздравляем с победой в Лиге Европы! Большой, очень большой титул. Алексей провел достаточное количество матчей. В финале, видимо, у тренера были другие тактические мысли, но они победили. Для любого человека победа в большом турнире — большая заслуга в том, что он находится в команде и она выиграла. Потому что футбол — командный вид спорта. И Алексей входит в эту обойму. Не знаю, получит ли он интересное предложение после победы в Лиге Европы. Но считаю, что этот сезон — один из удачных в его карьере», — сказал Семин «СЭ».

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе. Россиянин выступает за «Аталанту» с 2020 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел 40 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 12 результативных передач.