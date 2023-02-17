«Ювентус» — «Нант»: видеообзор матча Лиги Европы

«Ювентус» и «Нант» сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы — 1:1. Игра прошла в Турине.

Туринская команда открыла счет на 13-й минуте встречи благодаря забитому мячу Душана Влаховича. Его гол стал единственным в первом тайме.

После перерыва Людовик Блас точным ударом из пределов штрафной площади сравнял счет. В концовке туринцы имели моменты, чтобы забить еще, но не смогли переиграть Альбана Лафона.

Ответная игра между «Нантом» и «Ювентусом» пройдет 23 февраля на стадионе «Божуар» во Франции. Начало — в 20.45 по московскому времени.