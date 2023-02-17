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Сегодня, 01:01

«Ювентус» упустил победу над «Нантом» в Лиге Европы

Душан Влахович борется за мяч.
Фото Reuters
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«Ювентус» на своем поле сыграл вничью с «Нантом» (1:1) в первом матче стыкового раунда Лиги Европы. Встреча прошла в Турине на арене «Альянц Стадиум».

На 13-й минуте матча счет открыл форвард итальянской команды Душан Влахович. На 60-й минуте ответный гол забил полузащитник Людовик Блас.

Ответная игра между «Нантом» и «Ювентусом» пройдет 23 февраля на стадионе «Божуар-Луи Фонтено» во Франции. Начало — в 20.45 мск.

Туринцы занимают 9-е место в турнирной таблице серии А с 29 очками. «Нант» — 13-й с 28 баллами в лиге 1.

Лига Европы. 1/16 финала
16 февр, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
1:1
Нант

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Нант
ФК Ювентус
1
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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