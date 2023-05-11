«Ювентус» — «Севилья»: стартовые составы на первый матч полуфинала Лиги Европы

«Ювентус» и «Севилья» объявили стартовые составы на первый матч полуфинала Лиги Европы.

«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Данило, Бонуччи, Сандро, Миретти, Локателли, Рабьо, Костич, Ди Мария, Влахович.

«Севилья»: Буну, Навас, Баде, Гудель, Акунья, Фернандо, Ракитич, Окампос, О. Торрес, Хиль, Эн-Несери.

Матч пройдет в Турине (Италия) на стадионе «Альянц Стэдиум», начало — в 22.00 по московскому времени.

Ответная встреча между «Севильей» и «Ювентусом» пройдет 18 мая в 22.00.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Севилья».