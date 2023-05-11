«Ювентус» — «Севилья»: видеотрансляция матча 1/2 финала Лиги Европы

11 мая «Ювентус» на своем поле примет «Севилью» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы. Игра пройдет в Турине (Италия) на стадионе «Альянц Стэдиум», начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Севилья». Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на канале matchtv.ru. Она начнется в 21.45.

Ответная встреча между «Севильей» и «Ювентусом» пройдет 18 мая в 22.00.

Финал Лиги Европы-2022/23 состоится 31 мая 2023 года на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия).