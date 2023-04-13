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Лига Европы

13 апреля, 23:55

«Ювентус» обыграл «Спортинг» в матче 1/4 финала Лиги Европы

Ана Горшкова
Корреспондент
Ювентус — Спортинг — 1:0.
Фото AFP
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«Ювентус» дома обыграл «Спортинг» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы — 1:0.

В конце первого тайма вратаря итальянской команды Войцеха Щенсны заменили из-за боли в груди.

Гол на 73-й минуте матча забил защитник «Ювентуса» Федерико Гатти.

Ответная игра между командами пройдет 20 апреля в Лиссабоне. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Лига Европы. 1/4 финала
13 апр, 22:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
1:0
Спортинг

В другом матче «Юнион» на выезде сыграл вничью с «Байером» со счетом 1:1. Гол за гостей забил Виктор Бонифас на 51-й минуте, а за хозяев Флориан Вирц на 82-й.

Вторая игра пройдет 20 апреля в Брюсселе. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Лига Европы. 1/4 финала
13 апр, 22:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
1:1
Юнион

Лига Европы УЕФА
ФК Байер
ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК Ювентус
0
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