«Ювентус» обыграл «Спортинг» в матче 1/4 финала Лиги Европы

13 апреля, 23:55
«Ювентус» дома обыграл «Спортинг» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы — 1:0.
В конце первого тайма вратаря итальянской команды Войцеха Щенсны заменили из-за боли в груди.
Гол на 73-й минуте матча забил защитник «Ювентуса» Федерико Гатти.
Ответная игра между командами пройдет 20 апреля в Лиссабоне. Начало — в 22.00 по московскому времени.
В другом матче «Юнион» на выезде сыграл вничью с «Байером» со счетом 1:1. Гол за гостей забил Виктор Бонифас на 51-й минуте, а за хозяев Флориан Вирц на 82-й.
Вторая игра пройдет 20 апреля в Брюсселе. Начало — в 22.00 по московскому времени.