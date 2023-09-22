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Лига Европы

Сегодня, 00:11

Загедер: «ЛАСКу не удалось удержать преимущество, но мы все 90 минут играли на максимуме»

Евгений Козинов
Корреспондент
Томас Загедер.
Фото Reuters
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Главный тренер ЛАСКа Томас Загедер прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (1:3) в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Моя команда сыграла смело и очень агрессивно. Мы повели 1:0 и даже имели отличный шанс сделать счет 2:0. Так что в перерыве казалось, что мы ведем «всего 1:0». Но затем стало видно, почему «Ливерпуль» — это топ-команда. К сожалению, нам не удалось удержать преимущество, но мы все 90 минут играли на максимуме», — цитирует пресс-служба УЕФА Загедера.

После 1-го тура «Ливерпуль» лидирует в группе E, набрав 3 очка. ЛАСК находится на последнем месте (0 очков).

&laquo;Ливерпуль&raquo; обыграл ЛАСК в&nbsp;первом матче группового этапа Лиги Европы&nbsp;&mdash; 3:1. «Ливерпуль» обыграл ЛАСК в первом матче группового этапа Лиги Европы
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2039195--lask-vs-liverpool/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК ЛАСК
ФК Ливерпуль
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