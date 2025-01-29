Захарян вошел в заявку «Реал Сосьедад» на матч Лиги Европы с ПАОКом

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян включен в заявку команды на матч против ПАОКа в 8-м туре общего этапа Лиги Европы, сообщает пресс-служба клуба.

«Реал Сосьедад» на своем поле примет ПАОК в четверг, 30 января. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Ранее в пресс-службе «Реал Сосьедад» сообщили «СЭ», что россиянин может не сыграть в матче против греческого клуба.

21-летний Захарян пропустил первую половину сезона-2024/25 из-за травмы сухожилия лодыжки, которую получил в июле. Он не провел ни одного матча в текущем сезоне.