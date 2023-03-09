Салиба о ничьей со «Спортингом»: «Самое главное, что не проиграли. У нас есть еще одна игра»

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба прокомментировал ничью со «Спортингом» (2:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Сегодня была нелегкая игра. Мы забили первый гол, потом они довели счет до 1:1, а затем сделали счет 2:1. Как всегда, мы никогда не сдаемся и забили второй гол. В следующей игре, которая пройдет дома, сделаем все, чтобы победить. Мы пропустили два мяча, но самое главное, что мы не проиграли, и у нас есть еще одна игра. Всегда лучше вести в счете, но когда это не получается, нужно стараться не сдаваться», — приводит слова Салибы ВВС.

Ответная игра между командами пройдет 16 марта в Лондоне, начало — в 23.00 по московскому времени.