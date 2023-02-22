Варан поделился ожиданиями от ответного матча с «Барселоной» в Лиге Европы

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился ожиданиями от ответного матча стыкового раунда Лиги Европы против «Барселоны».

Первая игра между командами завершилась со счетом 2:2.

«Первый матч был игрой высокого уровня, между двумя открытыми командами, которые высоко и интенсивно прессинговали. Мы могли забить больше голов. В преддверии второго матча мы знаем, как хотим играть. И что должны делать это со страстью, дисциплиной и убежденностью. Мы готовы к этому вызову. Если «МЮ» хочет победить, то должен быть на высоте. У «Барсы» очень сильный состав. Я не знаю, каким будет подход Хави. Мы готовы отдать все силы и сыграть так же или даже лучше, чем в первом матче», — приводит слова Варана Sport.es.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» состоится 23 февраля. Начало — в 23.00 мск.