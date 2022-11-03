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Сегодня, 06:44

Дисаси — о матче с «Црвеной Звездой»: «Нас ждет игра, в которой многое поставлено на карту»

Мария Гусева
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Защитник «Монако» Аксель Дисаси поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового турнира с «Црвеной Звездой».

«Для того, чтобы добиться результата в матче с «Црвеной Звездой», нам потребуется все и сразу. У нас нет чрезмерного давления перед этой встречей. Тем не менее можно сказать, что нас ждет захватывающий матч, в котором многое будет поставлено на карту. Нам нравится конкуренция, и играть такие матчи — это, прежде всего, удовольствие. Но я думаю, что мы не должны оказывать на себя излишнее давление и просто играть в свой футбол», — приводит пресс-служба клуба слова Дисаси.

«Монако» занимает 2-е место в турнирной таблице группы Н с 7 очками. «Црвена Звезда» идет на 4-й строчке — 6 очков.Только победа гарантирует монегаскам выход в плей-офф Лиги Европы.

Матч «Монако» — «Црвена Звезда» состоится в четверг, 3 ноября. Начало игры — 20.45 по московскому времени.

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