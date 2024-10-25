Моуринью: «Онана — игрок, определивший результат матча «Фенербахче» — «МЮ»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью прокомментировал ничью с «Фенербахче» (1:1) в матче 3-го тура основного турнира Лиги Европы.

«Мы играли с командой выше нас уровнем. В премьер-лиге выше уровни мастерства, интенсивности, темпа и вообще всего. Мои парни потрясающе провели матч. Игру мы заканчивали с центральным защитником на позиции правого и правым на позиции левого. Пришлось справляться с безумной головоломкой, но игра наша была экстраординарной. Лучшего я и не мог ожидать от игроков.

Феноменальная игра. ["МЮ"] забил в той ситуации, в который мы и знали, что он на это способен. Знали, поскольку скорость его вингеров и набегающих игроков средней линии — это и есть то, чем можно было нас уязвить. Онана дважды спас невероятным образом. Моему вратарю спасать не пришлось, а он совершил за десять секунд два непостижимых сейва. Он — игрок, определивший результат. Он не отбил 20 мячей, но дважды сделал это попросту невообразимо», — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью.

«Манчестер Юнайтед» с 3 очками занимает 21-е место в турнирной таблице. «Фенербахче» — на 14-й строчке (5 очков).