Моуринью: «Ключевым моментом в матче стал наш первый гол в ворота «Юниона»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Юнионом» (2:1) в матче 1-го тура Лиги Европы. Игра проходила на стадионе «Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле.

«Ключевым моментом в матче стал наш первый гол в ворота «Юниона». В первом тайме соперник играл достаточно хорошо, что вызвало у нас некоторые трудности. Во втором тайме уже мы владели мячом чуть больше», — цитирует официальный сайт УЕФА Моуринью.

Во втором туре, 29 сентября, Фенербахче встретится с Антальяспор, а «Юнион» проведет матч с «Кортрейк» (Бельгия).