Моуринью о поражении от «Фейеноорда»: «У нас нет Холанна в нападении. Мы такие, какие есть»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Фейеноорда» (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Травмы Дибалы и Абрахама? Я не знаю, но того, что происходит на поле, достаточно. У меня не было времени задавать вопросы во время игры, и я не разговаривал с медицинской командой или медицинским персоналом после игры.

У нас нет Холанна в нападении. Мы такие, какие есть, мы всегда стараемся выкладываться по максимуму. Ребята сыграли достойно и мощно, у нас был шанс добиться победы, но этого не произошло, и мы проиграли», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Ответный матч между командами состоится 20 апреля в Риме.