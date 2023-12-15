Кокорин сыграл последний еврокубковый матч? Его «Арис» финишировал последним в группе

Кипрская команда уступила дома «Спарте» и завершила групповой этап Лиги Европы на четвертом месте.

«Арис» — открытие 2023 года для многих любителей футбола. Раньше эта команда болталась между высшей и второй лигами Кипра, но после прихода белорусского бизнесмена Владимира Федорова дела у бело-зеленых пошли в гору. Предприниматель привел в клуб талантливого тренера-соотечественника Алексея Шпилевского, который в сезоне-2022/23 подарил «Арису» первое чемпионство.

На Кипре вряд ли всерьез рассчитывали, что команда преодолеет тяжелый отборочный турнир Лиги чемпионов, но она красиво прошла БАТЭ, забив белорусам 11 мячей, а после вылета в квалификацию Лиги Европы смела с пути и крепкий «Слован». Группа «Арису» попалась, прямо скажем, жесткая: в компании с «Бетисом», «Рейнджерс» и «Спартой» киприоты выглядели явными аутсайдерами.

Но аппетит, как известно, приходит во время еды, так что бело-зеленые вошли во вкус, набрали четыре очка в двух матчах с шотландцами, а также навязали борьбу и другим соперникам. Перед финальной игрой со «Спартой» у «Ариса» уже не было шансов попасть в Лигу Европы, но он мог зацепиться за третье место, дающее право продолжить путь в Лиге конференций. Для этого киприотам надо было обыгрывать чехов с разницей в два мяча.

Александр Кокорин на протяжении уже полутора сезонов остается ключевым футболистом «Ариса», хотя права на него все еще принадлежат «Фиорентине». Именно экс-нападающий сборной России в самом начале стартового матча группы с той же «Спартой» открыл счет с пенальти. Он же в 4-м туре отличился в выездной игре с «Бетисом», а в 5-м сделал роскошный голевой пас, позволивший его команде разделить очки с «Рейнджерс». Если бы не октябрьская травма, Александр мог бы добиться большего, но и «2+1» по системе «гол плюс пас» в еврокубке — это очень достойно.

Футболисты «Ариса». Фото Reuters

Разумеется, Кокорин начал ключевую игру со «Спартой» с первых минут и вновь не просто был заметен, а стал едва ли не лучшим в составе своей команды. Александр номинально начал на позиции оттянутого нападающего, но постоянно уходил вглубь — примерно так же в этом сезоне играет его старый знакомый по «Динамо» Федор Смолов.

Но «Арису» все-таки не хватало класса в борьбе с мотивированным противником. «Спарта» тоже была нацелена на победу, потому что намеревалась выйти в плей-офф Лиги Европы. И уже к перерыву пражане обеспечили себе нужный результат — дубль Бирманчевича и гол экс-форварда «Локомотива» Кухты фактически сделали второй тайм формальностью.

Кокорин, впрочем, остался на газоне. После перерыва он тоже выделялся, хотя на фоне поникших одноклубников это было не очень сложно. Саша прессинговал, помогал обороне, много двигался без мяча и старался приблизить «Арис» к голу престижа. Его киприоты все-таки забили на 84-й минуте — правда, без участия Кокорина в атаке. Он, к слову, как раз во время празднования был заменен.

«Арис» все-таки избежал разгрома, но уступил. Стоит ли болельщикам расстраиваться? Наверное, да. Надежда же сохранялась до последнего тура. Однако это совсем не тот случай, когда за вылет команду нужно критиковать. «Арис» и так прыгнул выше головы: год назад он дебютировал в еврокубках и сразу же вылетел в отборочном турнире Лиги конференций, а тут — групповой этап турнира постарше.

А нас, конечно, интересует, что будет дальше с Кокориным. Александру весной исполнится 33, его арендное соглашение с «Арисом» и контракт с «Фиорентиной» истекают через полгода. Пока сложно сказать, где российский форвард окажется летом, но, вполне возможно, что в четверг Кокорин сыграл последний еврокубковый матч в карьере. Хотя это предположение может и оказаться неверным, ведь, судя по статистике этого еврокубкового сезона, Александр еще не готов заканчивать с футболом.