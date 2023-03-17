«Арсенал» вылетел, пропустив с центра поля. Рэшфорд — гроза Испании, у Италии шесть четвертьфиналистов

Главные события ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы.

Туринская стабильность

После того, как «Ювентус» пережил непростой отрезок и под натиском хозяев не без труда сохранил добытое дома минимальное преимущество, болельщики туринцев увидели продолжение сериала, в котором Влахович борется с невезением. Для начала, когда не забивавший целый месяц серб наконец-то отправил мяч в сетку после попадания Бремера в перекладину, ВАР нашел у форварда офсайд.

Однако в ситуации с атакой Гатти, которую на линии ворот остановил защитник хозяев, так же при помощи видеоповтора было зафиксировано попадание в руку Гульде. Отправившийся к монитору арбитр наказал игрока «Фрайбурга» вторым предупреждением, а Влахович отправился к «точке». Вот был бы номер, если бы он не реализовал второй за пять дней 11-метровый, но фортуна решила, что это уже слишком, и мяч от ноги голкипера все-таки влетел в сетку.

И, конечно, нужно порадоваться за Кьезу. Все испугались, когда в первом матче лечившийся несколько месяцев форвард захромал, но тревога оказалась ложной. Федерико получил паузу в воскресенье и, выйдя в четверг на замену, окончательно оформил выход «Старой Синьоры» в десятый с начала века еврокубковый четвертьфинал. За этот период подобным не может похвастаться ни одна итальянская команда.

Уверенность «МЮ»

«МЮ» с форой в три мяча чувствовал себя на «Бенито Вильямарин» более чем уверенно и контролировал ход игры. Однако встречные выпады «Бетиса» смотрелись весьма опасно, и в это противостояние мог вернуться хотя бы намек на интригу. Против оказался Де Хеа, выигравший две дуэли у атаковавшего из убойных позиций Хуанми. Только упущенные им шансы — ничто в сравнении с казусом Вегхорста, который в падении с метра переправлял мяч в пустой угол и ухитрился попасть в штангу.

Голландец после переезда в Англию загубил уже немало шансов, но с другими своими обязанностями он справляется отлично. В том числе, расчищая пространство для Рэшфорда. А тому в лучшем сезоне в карьере, кажется, нет разницы, откуда забивать. В Севилье, например, получилось блестяще попасть с дальний дистанции точно в угол. Возможно, помогло то, что Маркус обожает забивать в Испании. Гол в ворота «Бетиса» — уже пятый по счету, а ранее от него пострадали «Сельта», «Валенсия», «Гранада» и «Барселона».

Сенсация дня

«Спортинг» не выиграл ни одного из девяти последних матчей в Англии, однако десятый визит лиссабонских «львов» все перевернул. Хотя даже ранняя замена травмировавшегося Томиясу не ослабила «Арсенал». С точки зрения состава — даже наоборот, так как на поле пришлось экстренно выходить так и не отдохнувшему Уайту. Вскоре после этого оборона португальцев была взломана на правом фланге, и на добивании отличился Джака. Это уже пятый гол швейцарца в текущем сезоне, что стало его рекордом за шесть лет на «Эмирейтс».

Почти все лондонцы были счастливы, и только Габриэл Жезус периодически недовольно хмурил брови. Пропустивший четыре месяца после полученной на ЧМ-2022 травмы бразилец упустил верный момент на выходных — в день своего возвращения, а теперь ему никак не удавалось пробить Адана. Между тем второй мяч «Арсеналу» был нужен, так как у Рубена Аморима смелая и по-хорошему наглая команд. Настолько, что ее самый яркий игрок Педру Гонсалвеш способен сравнять счет, из центрального круга забросив мяч за шиворот ошалевшему от такой наглости Рамсдейлу. Видимо, впервые забить лондонцам на их поле в этом турнире можно было только особенный гол.

Хорошо, вратарь после такого не поплыл и вскоре лицом остановил удар выходившего один на один Эдвардса. Без этого сейва, возможно, и дополнительного времени не было бы. А там Микелю Артете пришлось бросать в бой лучших, включая Эдегора и Сака. Но и с ними забить не удалось, хотя у Троссара был чистый выход один на один, и мяч остановили совместные усилия вратаря и штанги.

Развязка случилась в серии пенальти, где «львы» забили все пять ударов, а роковой для «Арсенала» стала осечка Габриэла Мартинелли. Для «канониров» это стало шоком. Им остается сосредоточиться над АПЛ, а в зелено-белой части Лиссабона сегодня праздник.

Безударная «Рома»

После 3:4 от «Сассуоло» нельзя было быть на сто процентов уверенным в том, что в Сан-Себастьяне «Роме» хватит задела в два мяча. Однако Жозе Моуринью сумел привести команду в чувство, уверяя накануне, что заполненные трибуны «Аноэты» победителей Лиги конференций не пугают.

И слова не разошлись с делом, а в первом тайме самым неприятным моментом для гостей стало разбитое в кровь лицо замененного в итоге Карсдорпа. Если же говорить непосредственно о футболе, то к голу до перерыва были ближе римляне. Баскам повезло, что пытавшийся остановить удар Дибалы защитник не срезал мяч в собственные ворота. Однако во втором тайме игра шла с заметным перевесом хозяев.

И ведь не скажешь, что ни разу не попавшая в створ «Рома» сыграла в фирменном стиле Моуринью. У хозяев была масса моментов, а пиком невезения стал эпизод, в котором Руй Патрисиу остановил удар Оярсабаля в упор, после чего капитан с добивания попал в перекладину. «Рома», в отличие от вылетевшего из Лиги конференций «Лацио», выстояла, и у Италии в третий раз в истории будет шесть команд в четвертьфиналах еврокубков. Впервые с сезона-1998/99.

Конец берлинской сказки

У проводящего отличный сезон «Униона» еще в первом матче возникли серьезные проблемы в противостоянии с вице-чемпионом Бельгии. Прежде всего — в обороне, и за неделю ситуация кардинально не изменилась. Один раз берлинцы отделались легким испугом по ходу атаки, вместившей вынос мяча из пустых ворот и попадание игрока «Юниона» в штангу.

Казалось, после такого гости должны стать внимательнее, но они пропустили, потеряв мяч в собственной штрафной. А характер, который отличает команду Урса Фишера, в этот раз не выручил. Европейская сказка «Униона» завершилась без забитых мячей, но снова с тремя пропущенными.

Лига конференций: ван Гал уникален

Бывший главный тренер раменского «Сатурна», «Кайрата», сборных Словакии и Грузии Владимир Вайсс решил повторить знаменитый трюк Луи ван Гала и поменял вратаря перед серией пенальти. Только копия всегда хуже оригинала, и резервный голкипер не отразил ни одного из четырех 11-метровых. Кажется, менять стоило не стража ворот, а полевых игроков, так как они смазали две первые попытки. Началась же катастрофа «Слована», который упустил перевес в два мяча и пропустил второй гол на 90-й минуте, с неудачной попытки поигравшего в свое время в «Милане» 36-летнего Куцки.

Статистика дня

2-м после Дессерса футболистом, забившим 10 мячей в Лиге конференций, стал нападающий «Фиорентины» Артур Кабрал. Пять раз он отличился еще в составе «Базеля».

2-й голландской командой, выигравшей оба матча плей-офф у представителя Италии, стал АЗ. Прошлый раз в 1975 году «Твенте» превзошел «Ювентус».

5-й раз «Севилья» вышла в четвертьфинал Лиги Европы. В четырех предыдущих случаях это приносило андалусийцам трофей.

7:1 в игре «Фейеноорд» — «Шахтер» — вторая по разности крупная победа голландских команд в еврокубках, начиная с 1/8 финала. Правда, «Аякс» громил кипрскую «Омонию» со счетом 10:0 в старом формате еще в сезоне-1979/80.

30 лет «Андерлехт» не выигрывал еврокубковые матчи в Испании.