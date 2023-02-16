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Лига Европы

16 февраля, 23:00

«Барса» и «МЮ» устроили шоу уровня Лиги чемпионов. Сочная ничья на «Камп Ноу»

Гоша Чернов
Корреспондент
Маркус Рэшфорд забивает гол в ворота «Барселоны».
Фото Reuters
Эрик тен Хаг и Хави.
Фото Reuters
1/2
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Первый матч стыкового раунда Лиги Европы впечатлил — 2:2.
Лига Европы. 1/16 финала
16 февр, 20:45. Camp Nou (Барселона)
Барселона
2:2
Манчестер Юнайтед

Гранды не на своих местах

Для топ-клубов Лига Европы — это страшилка. Турнир, которого нужно избегать, чтобы болельщики команд-врагов не высмеивали тебя в соцсетях, а ты сам не терял время и силы. С точки зрения грандов призовые во втором по статусу турнире УЕФА ничтожны, а престижа — почти никакого. Попробуйте вспомнить счета и участников трех последних финалов Лиги Европы. Если у вас это получилось, то вы гений. С финалами Лиги чемпионов все намного проще.

Конечно, Хави и Эрик тен Хаг накануне встречи говорили, как важно им пройти в следующий раунд, но это — стандартная дипломатия. «Барселоне» сейчас намного важнее удержать первое место в чемпионате Испании, а «Манчестер Юнайтед» — закрепиться в топ-4 АПЛ и, может быть, побороться за титул там.

Разумеется, обе встречи «Барсы» и «МЮ» привлекут колоссальное внимание, но прежде всего от битвы топ-клубов на столь ранней стадии плей-офф Лиги Европы выиграет УЕФА. Матчи с настолько привлекательной вывеской повышают статус турнира, а ведь это не единственные гранды в плей-офф. «Ювентус», «Арсенал», «Атлетико» — в этом сезоне Лиге Европы особенно повезло со звездами.

Эрик тен Хаг и Хави. Фото Reuters
Эрик тен Хаг и Хави.
Фото Reuters

Задумки тренеров

Тренеры оказались заложниками ярчайшей вывески. Если бы «Барсе» и «МЮ» попались соперники попроще, то Хави и тен Хаг наверняка дали бы лидерам отдохнуть. А так они со всей серьезностью отнеслись к матчу 1/16 финала Лиги Европы и даже подогнали тактику под маститого оппонента.

«Юнайтед» не могли помочь Эриксен, Антони, Мартинес, Забитцер, Мактоминей и Марсьяль, так что состав во многом угадывался. Но тен Хаг сильно удивил расстановкой и выбором позиций: «МЮ» играл по схеме 4-1-4-1, в которой Вегхорст действовал в оттяжке, Бруну Фернандеш занял место справа, а Санчо — слева. Интересна и роль Фреда: бразилец персонально опекал Де Йонга — так же плотно он играл с Де Брейне в январском матче против «Манчестер Сити», и тогда задумка сработала.

Судя по всему, подобная конфигурация футболистов «Юнайтед» стала сюрпризом и для Хави — главный тренер «Барселоны» намеренно отправил на правую бровку Араухо, чтобы тот попытался закрыть неудержимого Рэшфорда. Но Маркус неожиданно оказался на острие. Большие вопросы были и к выбору игроков на левый фланг обороны: Бальде и Кристенсену тренерский штаб «Барсы» предпочел ветеранов — Альбу и Алонсо.

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Качели второго тайма

Первый тайм ушел на прощупывание тактики соперника и мало чем запомнился. «МЮ» играл лучше и был ближе к голу: тер Штеген не дал Вегхорсту реализовать выход один на один и забить Рэшфорду с острого угла. Для «Барсы» же главным событием тайма стала потеря Педри — ключевой полузащитник сине-гранатовых получил травму.

Куда веселее стало после перерыва, когда «Манчестер Юнайтед» в очередной раз в этом сезоне пропустил после углового. Гол Алонсо вскрыл игру, но «Барса» к этому будто бы была не готова, хотя первый мяч «МЮ» забил самым предсказуемым образом. Рэшфорд ускорился за спины возрастным Альбе и Алонсо, убежал от них и «прошил» тер Штегена ударом в ближний угол. А сразу после этого Маркус сделал посмешище из Рафиньи и организовал второй гол — в свои ворота мяч отправил Кунде.

Второй тайм совершенно не был похож на первый. Темп заметно вырос, хотя после второго гола гости опустились глубоко в оборону, и в какой-то момент показалось, что они удержат победу. Но Рафинья, обиженный на финт Рэшфорда при втором голе, очень хотел забить и сделал это в тот момент, когда хотел ассистировать Левандовски: мяч после подачи бразильца нырнул в угол, не коснувшись никого.

К вратарям в таких моментах всегда есть вопросы, хотя Де Хеа был дезориентирован. Хотя голкипер «МЮ» отработал ошибку позже, когда в паре моментов выручил команду. «Барса» максимально агрессивно действовала в финальные 15 минут и вполне могла вырвать победу — в одном из эпизодов даже Каземиро попал в штангу собственных ворот. Но счет так и остался ничейным, и при отсутствии правила выездного гола даже нельзя сказать, кто больше доволен исходом. Все решится через неделю на «Олд Траффорд».

Маркус Рэшфорд
Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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