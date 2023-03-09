«Ференцварош» засушил «Байер», но все равно проиграл. Команда Черчесова на грани вылета из Лиги Европы

Леверкузенцы дома победили чемпиона Венгрии — 2:0.

Когда завершились отборочные стадии еврокубков и состоялась жеребьевка группового этапа, оказалось, что чисто теоретически в континентальных соревнованиях могут принять участие более десятка россиян. Вскоре, правда, часть отсеялась: например, Александр Кокорин уехал из «Фиорентины» на Кипр, а, скажем, Никита Иосифов так и не поднялся до первой команды «Вильярреала». К старту плей-офф сокращение произошло уже по спортивному принципу (хотя были и другие истории: в частности, шведский «Юргорден», который в Лиге конференций встретится с «Лехом», зимой не стал продлевать аренду вратаря Александра Васютина).

В итоге до стадии 1/8 финала добрались только двое наших: главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов и вратарь «Байера» Андрей Лунев. И их командам выпало сыграть друг против друга.

Но это вообще особенность этого сезона: клубы, в которых есть представители РФ, постоянно встречаются между собой. Осенью в ЛЕ в одной группе оказались «Ференцварош», «Монако» с Александром Головиным и «Црвена Звезда», где выступает Егор Пруцев. Затем в первом раунде плей-офф рубились «Монако» и «Байер». Теперь вот сошлись «Байер» и «Ференцварош».

«На днях с ним говорил наш тренер вратарей Гинтарас Стауче — узнавал, что с погодой, где лучше остановиться. Андрей восстанавливается после повреждения, в такой ситуации настроение у футболистов обычно не очень», — так Черчесов ответил в интервью «СЭ» на вопрос об общении с Луневым.

«Ференцварош» уверенно лидирует в чемпионате Венгрии, опережая идущий на втором месте «Кечкемет» на 14 очков. После паузы на ЧМ-2022 и зимнего перерыва турнир возобновился в конце января, и за прошедшие восемь туров «Фради» ни разу не проиграли — четыре победы и четыре ничьих. Правда, в последних четырех матчах национального первенства победа только одна.

Отчасти на футболе «Ференцвароша» сказываются кадровые изменения. В частности, команду покинул тунисский опорник Аисса Лайдуни, запомнившийся по турниру в Катаре. Его сватали в «Локомотив», но оказался хавбек в итоге в берлинском «Унионе». Есть и травмы: например, в Леверкузене не мог выйти на поле важный полузащитник Мухамед Бешич.

«На потери какой смысл кивать? Надо исходить из того, что есть на сегодня: заявку на Лигу Европы уже не изменить, здоровых вместо футболистов с повреждениями в нее не внесешь. Нечто подобное уже проходили в ходе группового турнира — ничего, сумели адаптироваться», — философски рассуждал перед игрой Черчесов.

В итоге в начале матча в Леверкузене «Ференцварош» встал средним/низким блоком и начал смотреть, что предложит «Байер». Хозяева были бодры и заряжены, а завершилось все хлестким ударом Карима Демирбая с линии штрафной — точно под перекладину.

Другое дело, что нынешний «Байер» — команда нестабильная и хрупкая даже в рамках одного матча, и противостояние с «Монако» это отлично показало. Клуб из Леверкузена может выдавать отрезки полного доминирования над соперником, когда получаются и слаженный прессинг, и мгновенный выход из обороны в атаку. А потом следует провал.

Так произошло и в этом матче. В середине первого тайма «Байер» внезапно растворился на поле, и «Ференцварош» получил пару шансов. Лучший был у Кристофера Закариассена, который, получив в центре штрафной пас от Балинта Весеи (передача вышла изумительной — в одно касание шведкой), пальнул в перекладину. Но эти эпизоды показали — да, придется терпеть, но возможности перевернуть игру обязательно появятся.

В итоге сравнять счет у «Ференцвароша» не получилось, да и моментов, сравнимых с тем, что имел Закариассен, гости больше не создали. Но, пожалуй, более важно то, что венгры засушили и разрушили игру «Байера», который и близко не имел той свободы, что против «Монако». Однако хозяева смогли забить второй гол в тот момент, когда казалось, что матч так и докатится до финального свистка. Адам Гложек классно пробил со штрафного метров с 23, мяч попал в штангу, а с отскоком повезло Эдмонду Тапсобе.

К xG порой бывает неоднозначное отношение (хотя это все равно лучше, чем измерять преимущество владением или ударами), но сейчас этот показатель идеально характеризует встречу в Леверкузене: 0,62 на 0,47. Не сказать, что два гола «Байера» пришли из ниоткуда — все же хозяева старались доминировать, но если бы счет остался 0:0, никто не удивился бы.

Ответная игра состоится в Будапеште через неделю, 16 марта.