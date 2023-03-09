0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

9 марта, 23:10

«Ференцварош» засушил «Байер», но все равно проиграл. Команда Черчесова на грани вылета из Лиги Европы

Дмитрий Гирин
Корреспондент
Станислав Черчесов.
Фото AFP
Telegram Дзен
Леверкузенцы дома победили чемпиона Венгрии — 2:0.
Лига Европы. 1/8 финала
09 мар, 20:45. BayArena (Леверкузен)
Байер
2:0
Ференцварош

Когда завершились отборочные стадии еврокубков и состоялась жеребьевка группового этапа, оказалось, что чисто теоретически в континентальных соревнованиях могут принять участие более десятка россиян. Вскоре, правда, часть отсеялась: например, Александр Кокорин уехал из «Фиорентины» на Кипр, а, скажем, Никита Иосифов так и не поднялся до первой команды «Вильярреала». К старту плей-офф сокращение произошло уже по спортивному принципу (хотя были и другие истории: в частности, шведский «Юргорден», который в Лиге конференций встретится с «Лехом», зимой не стал продлевать аренду вратаря Александра Васютина).

В итоге до стадии 1/8 финала добрались только двое наших: главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов и вратарь «Байера» Андрей Лунев. И их командам выпало сыграть друг против друга.

Но это вообще особенность этого сезона: клубы, в которых есть представители РФ, постоянно встречаются между собой. Осенью в ЛЕ в одной группе оказались «Ференцварош», «Монако» с Александром Головиным и «Црвена Звезда», где выступает Егор Пруцев. Затем в первом раунде плей-офф рубились «Монако» и «Байер». Теперь вот сошлись «Байер» и «Ференцварош».

«На днях с ним говорил наш тренер вратарей Гинтарас Стауче — узнавал, что с погодой, где лучше остановиться. Андрей восстанавливается после повреждения, в такой ситуации настроение у футболистов обычно не очень», — так Черчесов ответил в интервью «СЭ» на вопрос об общении с Луневым.

«Ференцварош» уверенно лидирует в чемпионате Венгрии, опережая идущий на втором месте «Кечкемет» на 14 очков. После паузы на ЧМ-2022 и зимнего перерыва турнир возобновился в конце января, и за прошедшие восемь туров «Фради» ни разу не проиграли — четыре победы и четыре ничьих. Правда, в последних четырех матчах национального первенства победа только одна.

Футболисты &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;. Лига Европы: «Манчестер Юнайтед» — «Бетис», «Ювентус» — «Фрайбург» и другие матчи 1/8 финала

Отчасти на футболе «Ференцвароша» сказываются кадровые изменения. В частности, команду покинул тунисский опорник Аисса Лайдуни, запомнившийся по турниру в Катаре. Его сватали в «Локомотив», но оказался хавбек в итоге в берлинском «Унионе». Есть и травмы: например, в Леверкузене не мог выйти на поле важный полузащитник Мухамед Бешич.

«На потери какой смысл кивать? Надо исходить из того, что есть на сегодня: заявку на Лигу Европы уже не изменить, здоровых вместо футболистов с повреждениями в нее не внесешь. Нечто подобное уже проходили в ходе группового турнира — ничего, сумели адаптироваться», — философски рассуждал перед игрой Черчесов.

В итоге в начале матча в Леверкузене «Ференцварош» встал средним/низким блоком и начал смотреть, что предложит «Байер». Хозяева были бодры и заряжены, а завершилось все хлестким ударом Карима Демирбая с линии штрафной — точно под перекладину.

Другое дело, что нынешний «Байер» — команда нестабильная и хрупкая даже в рамках одного матча, и противостояние с «Монако» это отлично показало. Клуб из Леверкузена может выдавать отрезки полного доминирования над соперником, когда получаются и слаженный прессинг, и мгновенный выход из обороны в атаку. А потом следует провал.

Так произошло и в этом матче. В середине первого тайма «Байер» внезапно растворился на поле, и «Ференцварош» получил пару шансов. Лучший был у Кристофера Закариассена, который, получив в центре штрафной пас от Балинта Весеи (передача вышла изумительной — в одно касание шведкой), пальнул в перекладину. Но эти эпизоды показали — да, придется терпеть, но возможности перевернуть игру обязательно появятся.

В итоге сравнять счет у «Ференцвароша» не получилось, да и моментов, сравнимых с тем, что имел Закариассен, гости больше не создали. Но, пожалуй, более важно то, что венгры засушили и разрушили игру «Байера», который и близко не имел той свободы, что против «Монако». Однако хозяева смогли забить второй гол в тот момент, когда казалось, что матч так и докатится до финального свистка. Адам Гложек классно пробил со штрафного метров с 23, мяч попал в штангу, а с отскоком повезло Эдмонду Тапсобе.

К xG порой бывает неоднозначное отношение (хотя это все равно лучше, чем измерять преимущество владением или ударами), но сейчас этот показатель идеально характеризует встречу в Леверкузене: 0,62 на 0,47. Не сказать, что два гола «Байера» пришли из ниоткуда — все же хозяева старались доминировать, но если бы счет остался 0:0, никто не удивился бы.

Ответная игра состоится в Будапеште через неделю, 16 марта.

Станислав Черчесов
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Байер
ФК Ференцварош
2
Обсудить
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Болельщики наехали на канадца из-за Капризова: Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом»
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекс. Такси» и Uber
ВС Украины не сбили ни одной ракеты «Кинжал»
Рогов сообщил о полном прекращении подачи электричества на ЗАЭС со стороны Украины
В Кремле заявили о вопросах России к реализации зерновой сделки
Популярное видео
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Байер» — «Монако»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Ювентус» — «Нант»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Зальцбург» — «Рома»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Рома» — «Лудогорец»: видеообзор матча
«Арсенал» — «Цюрих»: видеообзор матча
«Буде-Глимт» — ПСВ: видеообзор матча
«Монако» — «Црвена Звезда»: видеообзор матча
«Трабзонспор» — «Ференцварош»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Шериф»: видеообзор матча
«Ференцварош» — «Монако»: видеообзор матча
«Цюрих» — «Буде-Глимт»: видеообзор матча
ПСВ — «Арсенал»: видеообзор матча
«Арсенал» — ПСВ: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Трабзонспор» — «Монако»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Омония»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Ференцварош» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Шериф»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Арсенал»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига Европы: первый раунд плей-офф — пары и расписание
Артета оценил игру «Арсенала» в матче со «Спортингом» в Лиге Европы
Игрок «Арсенала» Джака: «Всегда непросто сражаться с португальской командой, они дисциплинированные, жесткие»
Салиба о ничьей со «Спортингом»: «Самое главное, что не проиграли. У нас есть еще одна игра»
Лига Европы: «Манчестер Юнайтед» — «Бетис», «Ювентус» — «Фрайбург» и другие матчи 1/8 финала
«Унион» и «Юнион» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
«Арсенал» сыграл вничью со «Спортингом» в Лиге Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Станислав Черчесов: «Ответный матч с «Байером» проведем на главном стадионе Венгрии»